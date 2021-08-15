ليبيا – على هامش إجتماعات لجنة 5+5 العسكرية التى عقدت أمس السبت قام مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية وعضو لجنة الترتيبات الأمنية العميد “علي النويصري” بجولة تفقدية على بوابات الثلاثين والخمسين غرب مدينة سرت.

النويصري التقى خلال الجولة وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة بالأعضاء العاملين بها ونقاط التفتيش والتمركز والدوريات المكلفة بتأمين الطريق الساحلي.

واستمع لملاحظات العاملين حول المشاكل والعراقيل والصعوبات التي تواجه سير العمل ووضع الحلول اللازمة والعاجلة بشأنها، لضمان انجاح سير العمل الأمني، بما يخدم المصلحة العامة.

ودعا العاملين إلى ضرورة بذل أقصى الجهود والعمل وفق القانون وإحترام المواطنين والحريات وحقوق الإنسان، وكذلك الرفع من الحس الأمني واليقظة والانتباه لضمان عدم حصول أي خروقات أمنية قد تحدث.

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