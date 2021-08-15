واشنطن – رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها بشأن معدلات النمو الاقتصادي في تركيا العام الحالي من 6.3 إلى 7.9 بالمئة.

وأكدت الوكالة، في بيان صادر عنها، تصنيف تركيا المصدر للعملة الأجنبية على المدى الطويل على أنه “BB-” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”.

وأشار البيان إلى أن عدم اليقين بشأن السياسة لا يزال مرتفعا في تركيا ، متوقعة انخفاض التضخم ​​إلى 16.9 بالمئة في نهاية 2021 بسبب التأثير الإيجابي وتباطؤ الطلب المحلي.

ولفت البيان إلى أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط ​​التضخم السنوي 14.6 بالمئة للعام المقبل، و 11.8 بالمئة لعام 2023.

وأوضح أن توقعات النمو الاقتصادي لهذا العام لتركيا ارتفعت من 6.3 إلى 7.9 بالمئة بسبب الأداء القوي خاصة في الربع الأول من العام، والمقاومة المستمرة في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن التباطؤ في الطلب المحلي في النصف الثاني من العام الجاري سيتوازن مع الصادرات القوية والتعافي في قطاع السياحة، متوقعا أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 3.5 بالمئة في عام 2022.

وبحسب البيان فإن عجز الحساب الجاري في تركيا تقلص، وتم تسجيل انخفاضه إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 مع تحسن إيرادات السياحة في النصف الثاني من العام الجاري.

الأناضول