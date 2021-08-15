قتلى بهجوم عنيف على قافلة حجاج مسلمين في نيجيريا

قتلى بهجوم عنيف على قافلة حجاج مسلمين في نيجيريا

نيجيريا – قتل 22 شخصا على الأقل السبت بهجوم نسب إلى مليشيا مسيحية استهدف قافلة حجاج مسلمين في ولاية الهضبة وسط نيجيريا، وفق ما ذكرت الشرطة المحلية امس السبت.

وقال المتحدث باسم الشرطة أوبا أوغابا إن “مجموعة من المهاجمين يشتبه في أنهم من شباب إيريغوي”، وهي مجموعة عرقية ذات غالبية مسيحية، “هاجموا قافلة تضم خمس حافلات كانت تقل حجاجا مسلمين، مما أدى إلى مقتل 22 شخصا وإصابة 14 آخرين”.

وتشهد نيجيريا تدهورا أمنيا بالغا جراء الهجمات التي تشنها الجماعات المتطرفة في أنحاء واسعة من البلاد.

ويتعرض شمال ووسط نيجيريا للترهيب بشكل منتظم من قبل عصابات لصوص الماشية والخاطفين الذين يداهمون القرى ويقتلون ويحتجزون السكان ويسرقون الماشية بعد نهب المنازل وحرقها.

المصدر: “أ ف ب”