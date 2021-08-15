ليبيا – صدر بيان لأعمال لجنة الـ10 العسكرية المشتركة خلال الجولة الـ12 المنعقدة في مدينة سرت للفترة الممتدة بين يومي الـ13 والـ14 من أغسطس الجاري.

ووفقا للبيان الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه فقد طالبت اللجنة لجنة الـ75 بتحمل مسؤولياتها أمام الله والوطن والابتعاد عن المصالح الضيقة وتغليب المصلحة الوطنية وسرعة اعتماد القاعدة الدستورية لتمكين الليبيين من حقهم في الانتخابات مباشرة في موعدها الـ24 من ديسمبر المقبل.

وحملت اللجنة لجنة الـ75 مسؤولية أية عواقب قد تؤدي إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار في حال الفشل في عملها مجددة مطالبتها برسعة تعيين وزير للدفاع مع التأكيد على الترتيبات الأمنية في الطريق الساحلي سرت مصراتة وتشديد الإجراءات الأمنية على مستعملي الطريق.

وتابعت اللجنة أنه تم وضع الترتيبات للبدء في استكمال المرحلة الثانية من إزالة الألغام من جانبي الطريق الساحلي على ان يتم خلال الأيام القادمة استبدال محتجزين بين الطرفين بعد إعداد قوائم بذلك مع الاتفاق على وضع تدابير وخطة مستعجلة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من دون استثناء لأحد.

وأضافت اللجنة إن هذا يجب أن يتم بأسرع وقت فيما تم مخاطبة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بضرورة تجميد الاتفاقيات العسكرية لأي دولة كانت ومذكرات التفاهم وفق ما ورد في بنود وقف إطلاق النار مع التأكيد على البدء في اتخاذ إجراءات فتح الطريق بوقرين الجفرة.