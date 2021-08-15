أفغانستان – دخل مسلحو حركة “طالبان” اليوم الأحد العاصمة الأفغانية كابل دون مواجهة مقاومة تذكر، وسط توقعات بإطلاق عملية لنقل السلطة للحركة.

أهم التطورات على الساحة الميدانية اليوم:

“طالبان” تعلن سيطرتها على مراكز ولايات جديدة في أنحاء متفرقة من أفغانستان دون مؤشرات على مواجهة مسلحيها أي مقاومة تذكر من قبل القوات الحكومية

مسلحو “طالبان” يقتربون من كابل

اشتباكات في محيط سجن بل تشرخي (أكبر سجن في البلاد يقع في ضواحي كابل الشرقية) بالتزامن مع تمرد في داخله

الحكومة تعلن عن احتفاظها سيطرتها بسجن بل تشرخي

أنباء عن قصف سلاح الجو الأمريكي رتلا لـ”طالبان” كان يتجه نحو كابل ومسلحي الحركة في ضواحي العاصمة

“أسوشيتد برس”: “طالبان” تسيطر على حدود أفغانستان بالكامل

“نيويورك تايمز”: واشنطن طلبت من “طالبان” عدم دخول كابل ما لم تختتم عملية إجلاء الرعايا الأمريكيين والأفغان المتعاونين مع الولايات المتحدة

“طالبان” تنشر لقطات تؤكد سيطرتها على قاعدة بغرام التي كانت أكبر قاعدة لحلف الناتو في البلاد

مصدر مطلع يؤكد لـ”نوفوستي” صحة الأنباء عن مغادرة القيادي العسكري الأفغاني البارز، عبد الرشيد دوستم، بلده إلى أوزبكستان مع مجموعة من العسكريين

“رويترز” نقلا عن الداخلية الأفغانية: بدء دخول مسلحي “طالبان” إلى كابل من جميع الاتجاهات

“نوفوستي”: أنباء عن سيطرة “طالبان” على جامعة كابل غرب العاصمة

الرئاسة الأفغانية تؤكد سماع دوي إطلاق النار في عدد من “المناطق البعيدة” في كابل وتشدد على أن الوضع تحت السيطرة ولم تعرض المدينة لأي هجوم

“طالبان” تؤكد أنها أمرت مسلحيها بالبقاء عند أبواب كابل وعدم دخولها لتفادي العنف

“طالبان” تؤكد أنها لا تريد اقتحام كابل وأن التفاوض جار على إطلاق عملية انتقالية

مسؤول أمريكي يؤكد لـ”رويترز”: الأعضاء الرئيسيون في طاقم السفارة الأمريكية في كابل يعملون من مطارها الآن وأقل من 50 موظفا في السفارة سيبقون في المدينة في الوقت الحالي مسؤول في الناتو لـ”رويترز”: العديد من موظفي دول الاتحاد الأوروبي انتقلوا إلى موقع أكثر أمنا في كابل

القائم بأعمال وزير الداخلية الأفغاني يعلن أن كابل لن تتعرض لهجوم وسيتم ونقل السلطة سلميا

روسيا تعلن أن سفارتها في كابل تواصل عملها على نحو معتاد وليس هناك أي خطط لإجلاء طاقمها

روسيا تؤكد أن “طالبان” قدمت ضمانات أمنية إلى البعثات الدبلوماسية في كابل

حشود من المواطنين يغادرون كابل خوفا من سقوطها في قبضة “طالبان”

“رويترز” نقلا عن مسؤول في القصر الرئاسي: الرئيس غني يجري محادثات طارئة مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد ومسؤولين كبار في الناتو

“أسوشيتد برس” نقلا عن مسؤول: “طالبان” ترسل وفدا إلى القصر الرئاسي في كابل للتفاوض على تسليم السلطة

توقعات باستقالة الرئيس غني في الساعات القادمة

وسائل إعلام أفغانية وأجنبية تؤكد اختيار وزير الداخلية السابق علي أحمد جلالي لرئاسة الحكومة الانتقالية

قيادي في “طالبان” في الدوحة لـ”رويترز”: الملا عبد الغني برادر يستعد للعودة إلى أفغانستان

“طالبان” تعلن سيطرتها على سجن بل تشرخي وإطلاق صراح أكثر من 5000 من عناصرها المعتقلين فيه

مسؤول في “طالبان” يؤكد محاصرة كابل وأن الحركة ستسمح لمطار المدينة بمواصلة عمله وتطالب الأجانب المتواجدين في العاصمة إما بالمغادرة أو تسجيل حضورهم في الأيام القادمة لدى مسؤولين ستعينهم “طالبان”

مسؤول أمريكي لـ”رويترز”: لا تغيرات في حساباتنا العسكرية في أفغانستان ما لم تؤثر “طالبان” على عمليات الإجلاء

مسؤول أمريكي لـ”رويترز”: القائم بالأعمال الأمريكية في أفغانستان، روس ويسلون يتواجد في مطار كابل ولم يتم رصد تحركات كبيرة من قبل “طالبان” لدخول العاصمة

غني يطالب القوات الحكومية بضبط الأمن في كابل

“سي إن إن”: الولايات المتحدة ستجلي طاقم سفارتها بالكامل من كابل في غضون 72 ساعة

“سي إن إن”: مجموعة من مسؤولين أفغان بينهم عدد من مستشاري غني تصل إلى مطار كابل تمهيدا لإجلائهم

“سي إن إن”: وفد من “طالبان” يضم ثمانية أو تسعة أشخاص بينهم أنس حقاني، يجري مفاوضات في القصر الرئاسي

“طالبان” تدعو الرئيس غني والمسؤولين الآخرين إلى التعاون بغية ضمان انتقال الحكم في الأيام القادمة

مسؤول في الحكومة الأفغانية يؤكد أن وفدها التفاوضي برئاسة عبد الله عبد الله يتوجه اليوم إلى قطر لإجراء محادثات مع “طالبان”

السفارة الروسية في كابل لـRT: لا أعمال قتالية في المدينة حاليا لكن الوضع متوتر

ألمانيا تغلق سفارتها في كابل

“نوفوستي”: مسؤولون وسياسيون أفغان بينهم رئيس مجلس النواب يغادرون كابل إلى إسلام آباد جوا

الداخلية الأفغانية تعلن نشر قوات خاصة للشرطة في مختلف أنحاء كابل للتعامل مع “انتهازيين” محتملين، بعد بيان “طالبان” عن عدم دخول مسلحيها إلى المدينة

السويد والهند تجليان موظفي سفارتيهما من كابل

مسؤول في الناتو يؤكد لـ”رويترز” أن الحلف سيبقي على تواجده الدبلوماسي في كابل رغم تقدم طالبان

“نوفوستي” نقلا عن مصدر مطلع: غني يوافق على الاستقالة

“وول ستريت جورنال”:الولايات المتحدة وإدارة غني تطلبان من “طالبان” مهلة لتشكيل حكومة انتقالية

بلينكن: حققنا هدفنا في أفغانستان ولم يعد في مصلحتنا البقاء هناك

وسائل إعلام: غني غادر أفغانستان إلى طاجيكستان

“طالبان” تؤكد دخول مسلحيها بعض مناطق كابل بدعوى التعامل مع “أعمال شغب ونهب”

كندا تعلم عمليات سفارتها في كابل

“نوفوستي”: مجلس جديد يتولى الحكم في أفغانستان لتسليمه إلى “طالبان” لاحقا

مستشفى كابل: أكثر من 40 مصابا في اشتباكات على مشارف كابل ونقلهم للعلاج

مسؤولان في “طالبان” لـ”رويترز”: لن تكون هناك حكومة انتقالية والحركة تتوقع تسليم الحكم لها بالكامل

الداخلية الأفغانية: فرض حظر التجوال في كابل اعتبارا من الساعة التاسعة مساء

مسلحو “طالبان” يسيطرون على القصر الرئاسي في كابل

السفارة الأمريكية تؤكد ورود أنباء عن اندلاع حريق في مطار كابل بعد نقل طاقمها إليه

سي أن أن: السفارة الأمريكية لدى كابل ترفع العلم من على مبنى البعثة الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية.

في أول تعليق رسمي.. قطر تدعو لوقف شامل ودائم لإطلاق النار وانتقال سلمي للسلطة في أفغانستان.

المصدر : RT