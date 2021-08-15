أفغانستان – دخل مسلحو حركة “طالبان” اليوم الأحد العاصمة الأفغانية كابل دون مواجهة مقاومة تذكر، وسط توقعات بإطلاق عملية لنقل السلطة للحركة.
أهم التطورات على الساحة الميدانية اليوم:
- “طالبان” تعلن سيطرتها على مراكز ولايات جديدة في أنحاء متفرقة من أفغانستان دون مؤشرات على مواجهة مسلحيها أي مقاومة تذكر من قبل القوات الحكومية
- مسلحو “طالبان” يقتربون من كابل
- اشتباكات في محيط سجن بل تشرخي (أكبر سجن في البلاد يقع في ضواحي كابل الشرقية) بالتزامن مع تمرد في داخله
- الحكومة تعلن عن احتفاظها سيطرتها بسجن بل تشرخي
- أنباء عن قصف سلاح الجو الأمريكي رتلا لـ”طالبان” كان يتجه نحو كابل ومسلحي الحركة في ضواحي العاصمة
- “أسوشيتد برس”: “طالبان” تسيطر على حدود أفغانستان بالكامل
- “نيويورك تايمز”: واشنطن طلبت من “طالبان” عدم دخول كابل ما لم تختتم عملية إجلاء الرعايا الأمريكيين والأفغان المتعاونين مع الولايات المتحدة
- “طالبان” تنشر لقطات تؤكد سيطرتها على قاعدة بغرام التي كانت أكبر قاعدة لحلف الناتو في البلاد
- مصدر مطلع يؤكد لـ”نوفوستي” صحة الأنباء عن مغادرة القيادي العسكري الأفغاني البارز، عبد الرشيد دوستم، بلده إلى أوزبكستان مع مجموعة من العسكريين
- “رويترز” نقلا عن الداخلية الأفغانية: بدء دخول مسلحي “طالبان” إلى كابل من جميع الاتجاهات
- “نوفوستي”: أنباء عن سيطرة “طالبان” على جامعة كابل غرب العاصمة
- الرئاسة الأفغانية تؤكد سماع دوي إطلاق النار في عدد من “المناطق البعيدة” في كابل وتشدد على أن الوضع تحت السيطرة ولم تعرض المدينة لأي هجوم
- “طالبان” تؤكد أنها أمرت مسلحيها بالبقاء عند أبواب كابل وعدم دخولها لتفادي العنف
- “طالبان” تؤكد أنها لا تريد اقتحام كابل وأن التفاوض جار على إطلاق عملية انتقالية
- مسؤول أمريكي يؤكد لـ”رويترز”: الأعضاء الرئيسيون في طاقم السفارة الأمريكية في كابل يعملون من مطارها الآن وأقل من 50 موظفا في السفارة سيبقون في المدينة في الوقت الحالي مسؤول في الناتو لـ”رويترز”: العديد من موظفي دول الاتحاد الأوروبي انتقلوا إلى موقع أكثر أمنا في كابل
- القائم بأعمال وزير الداخلية الأفغاني يعلن أن كابل لن تتعرض لهجوم وسيتم ونقل السلطة سلميا
- روسيا تعلن أن سفارتها في كابل تواصل عملها على نحو معتاد وليس هناك أي خطط لإجلاء طاقمها
- روسيا تؤكد أن “طالبان” قدمت ضمانات أمنية إلى البعثات الدبلوماسية في كابل
- حشود من المواطنين يغادرون كابل خوفا من سقوطها في قبضة “طالبان”
- “رويترز” نقلا عن مسؤول في القصر الرئاسي: الرئيس غني يجري محادثات طارئة مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد ومسؤولين كبار في الناتو
- “أسوشيتد برس” نقلا عن مسؤول: “طالبان” ترسل وفدا إلى القصر الرئاسي في كابل للتفاوض على تسليم السلطة
- توقعات باستقالة الرئيس غني في الساعات القادمة
- وسائل إعلام أفغانية وأجنبية تؤكد اختيار وزير الداخلية السابق علي أحمد جلالي لرئاسة الحكومة الانتقالية
- قيادي في “طالبان” في الدوحة لـ”رويترز”: الملا عبد الغني برادر يستعد للعودة إلى أفغانستان
- “طالبان” تعلن سيطرتها على سجن بل تشرخي وإطلاق صراح أكثر من 5000 من عناصرها المعتقلين فيه
- مسؤول في “طالبان” يؤكد محاصرة كابل وأن الحركة ستسمح لمطار المدينة بمواصلة عمله وتطالب الأجانب المتواجدين في العاصمة إما بالمغادرة أو تسجيل حضورهم في الأيام القادمة لدى مسؤولين ستعينهم “طالبان”
- مسؤول أمريكي لـ”رويترز”: لا تغيرات في حساباتنا العسكرية في أفغانستان ما لم تؤثر “طالبان” على عمليات الإجلاء
- مسؤول أمريكي لـ”رويترز”: القائم بالأعمال الأمريكية في أفغانستان، روس ويسلون يتواجد في مطار كابل ولم يتم رصد تحركات كبيرة من قبل “طالبان” لدخول العاصمة
- غني يطالب القوات الحكومية بضبط الأمن في كابل
- “سي إن إن”: الولايات المتحدة ستجلي طاقم سفارتها بالكامل من كابل في غضون 72 ساعة
- “سي إن إن”: مجموعة من مسؤولين أفغان بينهم عدد من مستشاري غني تصل إلى مطار كابل تمهيدا لإجلائهم
- “سي إن إن”: وفد من “طالبان” يضم ثمانية أو تسعة أشخاص بينهم أنس حقاني، يجري مفاوضات في القصر الرئاسي
- “طالبان” تدعو الرئيس غني والمسؤولين الآخرين إلى التعاون بغية ضمان انتقال الحكم في الأيام القادمة
- مسؤول في الحكومة الأفغانية يؤكد أن وفدها التفاوضي برئاسة عبد الله عبد الله يتوجه اليوم إلى قطر لإجراء محادثات مع “طالبان”
- السفارة الروسية في كابل لـRT: لا أعمال قتالية في المدينة حاليا لكن الوضع متوتر
- ألمانيا تغلق سفارتها في كابل
- “نوفوستي”: مسؤولون وسياسيون أفغان بينهم رئيس مجلس النواب يغادرون كابل إلى إسلام آباد جوا
- الداخلية الأفغانية تعلن نشر قوات خاصة للشرطة في مختلف أنحاء كابل للتعامل مع “انتهازيين” محتملين، بعد بيان “طالبان” عن عدم دخول مسلحيها إلى المدينة
- السويد والهند تجليان موظفي سفارتيهما من كابل
- مسؤول في الناتو يؤكد لـ”رويترز” أن الحلف سيبقي على تواجده الدبلوماسي في كابل رغم تقدم طالبان
- “نوفوستي” نقلا عن مصدر مطلع: غني يوافق على الاستقالة
- “وول ستريت جورنال”:الولايات المتحدة وإدارة غني تطلبان من “طالبان” مهلة لتشكيل حكومة انتقالية
- بلينكن: حققنا هدفنا في أفغانستان ولم يعد في مصلحتنا البقاء هناك
- وسائل إعلام: غني غادر أفغانستان إلى طاجيكستان
- “طالبان” تؤكد دخول مسلحيها بعض مناطق كابل بدعوى التعامل مع “أعمال شغب ونهب”
- كندا تعلم عمليات سفارتها في كابل
- “نوفوستي”: مجلس جديد يتولى الحكم في أفغانستان لتسليمه إلى “طالبان” لاحقا
- مستشفى كابل: أكثر من 40 مصابا في اشتباكات على مشارف كابل ونقلهم للعلاج
- مسؤولان في “طالبان” لـ”رويترز”: لن تكون هناك حكومة انتقالية والحركة تتوقع تسليم الحكم لها بالكامل
- الداخلية الأفغانية: فرض حظر التجوال في كابل اعتبارا من الساعة التاسعة مساء
- مسلحو “طالبان” يسيطرون على القصر الرئاسي في كابل
- السفارة الأمريكية تؤكد ورود أنباء عن اندلاع حريق في مطار كابل بعد نقل طاقمها إليه
- سي أن أن: السفارة الأمريكية لدى كابل ترفع العلم من على مبنى البعثة الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية.
- في أول تعليق رسمي.. قطر تدعو لوقف شامل ودائم لإطلاق النار وانتقال سلمي للسلطة في أفغانستان.
المصدر : RT