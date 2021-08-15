يؤثر النعناع على الرغبة والطاقة اللازمة لإقامة علاقة حميمة جيدة، وذلك وفقًا للعديد من الدراسات.

يسبب تناول فول الصويا حدوث خلل هرموني، بالإضافة إلى انخفاض هرمون التستوستيرون الذي يحفز الدافع الجنسي.

6- الفاصوليا

تحتوي الفاصوليا على العديد من الفوائد الصحية، ولكنها غير مناسبة قبل العلاقة الحميمة، لأنها من البقوليات التي تحتوي على السكر المهضوم الذي ينتج عنه تكون الغازات والانتفاخ.

7- اللحوم الحمراء

اللحوم الحمراء تستغرق وقت طويل في الهضم، وبالتالي يعطي شعور بالامتلاء والثقل، مما يسبب الشعور بالتعب والنعاس، لذلك لا يفضل تناولها قبل العلاقة.

المصدر : موقع “الكونسلتو”