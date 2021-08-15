إنجلترا – يرتبط الأداء الجيد في العلاقة الحميمة بنمط الحياة والصحي، والذي يعتمد على عدة عوامل على رأسها النظام الغذائي الذي يتبعه الزوجين، وهناك عدة أطعمة يجب عدم تناولها قبل ممارسة العلاقة.
ويستعرض “الكونسلتو”، 7 أطعمة محظور تناولها قبل ممارسة العلاقة الحميمة.
1- المقليات والمسبكات
الاستمرار في تناول الأطعمة المقلية والمسبكة يسبب ترسب الدهون على الأوعية الدموية، وبالتالي تؤثر على وصول الدم لأعضاء الجسم ومن بينهم الأعضاء التناسلية، وفقًا للدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية والسمنة.
2- المشروبات الغازية
يعاني بعض الأشخاص من حساسية المشروبات التي تحتوي على الصودا، فضلا عن أن تناولها يسبب التجشؤ مما يؤدي للحرج أثناء العلاقة الحميمة.
3- الأطعمة المصنعة
تعمل هذه الأطعمة مثل البرجر واللحوم المصنعة على منع تدفق الدم بصورة سليمة إلى الأعضاء التناسلية، وبالتالي تؤثر سلبا على ممارسة علاقة جيدة.
4- النعناع
يؤثر النعناع على الرغبة والطاقة اللازمة لإقامة علاقة حميمة جيدة، وذلك وفقًا للعديد من الدراسات.
5- الصويا
يسبب تناول فول الصويا حدوث خلل هرموني، بالإضافة إلى انخفاض هرمون التستوستيرون الذي يحفز الدافع الجنسي.
6- الفاصوليا
تحتوي الفاصوليا على العديد من الفوائد الصحية، ولكنها غير مناسبة قبل العلاقة الحميمة، لأنها من البقوليات التي تحتوي على السكر المهضوم الذي ينتج عنه تكون الغازات والانتفاخ.
7- اللحوم الحمراء
اللحوم الحمراء تستغرق وقت طويل في الهضم، وبالتالي يعطي شعور بالامتلاء والثقل، مما يسبب الشعور بالتعب والنعاس، لذلك لا يفضل تناولها قبل العلاقة.
المصدر : موقع “الكونسلتو”