إنجلترا – يعاني العديد من النساء من بعض الأعراض المزعجة أثناء فترة الدورة الشهرية “الحيض”، تشمل الإصابة بالمغص، والصداع، والإسهال، والإعياء، إلى جانب الشعور بالغثيان، والانتفاخ، وتقلب الحالة المزاجية.

ويلعب النظام الغذائي خلال فترة الدورة الشهرية دورًا هامًا في تخفيف حدة الأعراض المصاحبة، من خلال الاهتمام بتناول بعض الأغذية وتجنب أنواع أخرى من الممكن أن تجعل الأمر أكثر سوءًا، مع ضرورة استشارة الطبيب المختص قبل إضافة أي شئ لتجنب الأضرار المحتملة.

1- شاي القرفة

قد يساعد تناول شاي القرفة على تخفيف حدة الآلام والأعراض المزعجة المصاحبة للدورة الشهرية وعسر الطمث ومتلازمة ما قبل الحيض، حيث تعمل على تقليل الشعور بالغثيان والحاجة للقئ، فضلًا عن تخفيف نزيف الدورة الشهرية.

لذا، يمكن اعتبارها علاجًا آمنًا وفعالًا لعسر الطمث الأولي دون آثار جانبية بشرط عدم الإفراط فيها لتجنب الأضرار الصحية التي قد تنتج عن ذلك، مثل خفض نسبة السكر في الدم، والشعال وتهيج الحلق، وغيره.

2- شاي الزنجبيل

يعتبر شاي الزنجبيل علاجًا تقليديًا لتخفيف آلام الدورة الشهرية والأعراض المزعجة التي قد تصاحبها، حيث يعمل على تقليل الشعور بالغثيان والإعياء والإرهاق بفعل احتوائه على مركبات قعالة في ذلك الشأن.

3- شاي البابونج

يعد شاي البابونج من المشروبات المفيدة للنساء خلال فترة الدورة الشهرية، نظرًا لدوره الفعال في التخفيف من الآلام المصاحبة لها، بفعل احتوائه على نسب عالية من مضادات الالتهاب التي من شأنها العمل على تثبيط عمل البروستاجلاندينات المسببة للأعراض، إضافة إلى أنه يساعد على تسهيل تدفق الدورة.

4- شاي النعناع

يمتاز شاي النعناع بفعالية كبيرة في في تخفيف حدة الاضطرابات الهضمية المصاحبة للدورة الشهرية، بقعل احتوائه على مادة تسمي المنثول الذي من شأنه المساعدة على إرخاء العضلات، وبالتالي تقليل تشنجات العضلات.

كما يساعد تناول شاي النعناع على تقليل انتفاخ البطن الذي قد يرافق الدورة الشهرية.

المصدر : “الكونسلتو”