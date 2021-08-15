فرنسا – وجه الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، رسالة إلى جماهير فريقه قبيل مباراة ستراسبورغ، السبت، حملت في طياتها تطمينا مؤقتا.

ونشر مبابي، عبر حسابه على “إنستغرام”، صورة لملعب فريقه مرفقة برسالة: “العودة إلى حديقة الأمراء”.

وفسر الكثيرون رسالة مبابي، بأنها تشير إلى إمكانية استمرار اللاعب مع الفريق في الموسم الجاري، وتأجيل فكرة مغادرة النادي الفرنسي إلى ريال مدريد.

وتعد هذه المباراة الأولى لسان جيرمان على ملعبه في حضور جماهيره، منذ جائحة كورونا.

وينتهي عقد مبابي البالغ 22 عاما، الصيف القادم، وارتبط اسم المهاجم الفرنسي بالانتقال إلى ريال مدريد.

وما زالت إدارة باريس سان جيرمان متمسكة بنجمها، وترفض التخلي عنه لمصلحة ريال مدريد الذي ينتظر بدوره موافقة النادي الفرنسي لدخول المفاوضات مع اللاعب في حال استمراره رفض التجديد لناديه.

المصدر: instagram/k.mbappe