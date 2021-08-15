مصر.. تراجع معدل البطالة إلى 7.3 % في الربع الأول من العام

مصر.. تراجع معدل البطالة إلى 7.3 % في الربع الأول من العام

مصر – كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، عن تراجع معدل البطالة بالبلاد، بالربع الثاني من العام الجاري بنسبة طفيفة إلى 7.3% ،مقابل 7.4% في الربع الأول من العام.

ومقارنة بنفس الفترة العام الماضي، الذي سجل وقتها 9.6% من إجمالي قوة العمل، نتيجة للإغلاق الذي شمل عدة قطاعات في مصر للحد من انتشار فيروس كورونا، تراجع بذلك معدل البطالة بنسبة 2.3% في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وفي بيانه، أوضح جهاز الإحصاء أن “سبب ذلك التراجع يعود إلى انخفاض كلا من أعداد المشتغلين وأعداد المتعطلين، نظرا لاستمرار الدولة في اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية وإصدار قرار بتخفيض أعداد المشتغلين مع بداية الموجة الثالثة لجائحة فيروس كورونا”.

وتجدر الإشارة إلى أن قوة العمل بلغت في الربع الثاني من العام 29.11 مليون فرد مقابل 29.28 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة انخفاض 0.6%.

وأفاد جهاز الإحصاء بأن قوة العمل في الحضر بلغت 12.981 مليون فرد، بينما بلغت في الريف 16.134 مليون فرد، ميرا إلى أنه “على مستوى النوع، فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور 24.233 مليون فرد، بينما بلغت للإناث 4.882 مليون فرد”.

كما سجل عدد المتعطلين 2.115 مليون متعطل بنسبة 7.3% من إجمالي قوة العمل (1,383 مليون ذكور و732 ألف إناث)، مقابل 2.155 مليون متعطل في الربع الأول من العام.

وبحسب البيان، فقد قطاع التشييد والبناء 88 ألف مشتغل خلال الربع الثاني من العام، فيما فقد قطاع نشاط الزراعة واستغلال الغابات 82 ألف مشتغل في نفس الفترة، لافتا إلى أن نشاط التعليم فقد 60 ألف مشتغل خلال الربع الثاني من عام 2021.

المصدر: “مصراوي”