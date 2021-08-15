مصر – أصدرت الخارجية المصرية بيانا أعربت فيه عن “صادق تعازيها وخالص مواساتها للشعب اللبناني الشقيق ولذوي الضحايا”، في انفجار صهريج الوقود الذي وقع فجر اليوم وأسفر عن وفاة وإصابة مدنيين.

وقالت الخارجية في بيانها: “وإذ تؤكد مصر وقوفها التام مع الأشقاء اللبنانيين وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، فإنها تدعو لسرعة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إنقاذ لبنان ووقف مسلسل الأزمات المتتالية، وأولها تشكيل حكومة لبنانية بأسرع ما يمكن وفق ما هو معمول به منذ اتفاق الطائف، وذلك لإنهاء الفراغ الحالي دون مزيد من الانتظار”.

وأضافت: “هذا، وجاري الإعداد لمساعدات طبية عاجلة ترسلها مصر إلى لبنان بأسرع ما يمكن لدعمه في مواجهة هذه الكارثة”.

المصدر: RT