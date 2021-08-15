مصر – كشف رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار والسياحة المصرية، مؤمن عثمان، تفاصيل جديدة عن معرض “رمسيس وذهب الفراعنة” الذي سيقام بمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية بولاية تكساس الأمريكية.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج “التاسعة”، أشار مؤمن عثمان إلى أن “القيمة التأمينية لهذا معرض، الذي سيقام في نوفمبر المقبل، بلغت مليار دولار”، لافتا إلى أن “الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، قام بمرافقة القنصل العام للقنصلية المصرية بهيوستن، السفير خالد رزق، والوزير المفوض، أحمد فريد، وتفقدوا القاعة المخصصة لمعرض “رمسيس وذهب الفراعنة” بمتحف هيوستن، للوقوف على مدى صلاحية المكان لاستقبال الآثار المصرية، ووسائل الأمن به”.

وأوضح عثمان أن “جولة مصطفى وزيري جاءت لمتابعة كافة الإجراءات اللازمة لإقامة المعرض ليكون خير سفير للحضارة المصرية، وحرصا من وزارة الآثار على خروج المعرض بالشكل الأمثل وإبراز القطع الأثرية المختارة، والترويج الجيد للمقصد السياحي المصري بالخارج”.

وعن محتويات المعرض، لفت رئيس قطاع المتاحف إلى أن “المعرض يضم 181 قطعة أثرية، تبرز بعض الخصائص المميزة للحضارة المصرية القديمة، خاصة في عصور الدولة الوسطى والحديثة، وحتى العصر المتأخر، من خلال مجموعة من التماثيل والحلي وأدوات التجميل واللوحات والكتل الحجرية المزينة بالنقوش، وتماثيل لبعض المعبودات على هيئة طيور وحيوانات، بالإضافة إلى بعض التوابيت الخشبية الملونة”.

المصدر: “الوطن”