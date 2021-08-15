بغداد – أعلن مطعم “ست الشام” في بغداد تقديم وجبات مجانية لمن تلقوا لقاح كورونا بالكامل، وذلك لتشجيع المزيد من السكان للإقبال على التطعيم.

وقال مدير المطعم حسام الحسن إن “المطعم يقدم وجبة مجانية لكل من تلقى الجرعتين الأولى والثانية من اللقاح بسبب زيادة حالات كورونا في بغداد في هذا الوقت. لذلك أردنا تشجيع جميع المواطنين على التطعيم بأخذ الجرعتين الأولى والثانية، ونقدم لهم وجبة مجانية هذا الشهر”.

وأشار إلى أن “العرض يشمل وجبة شاورما دجاج أو لحم، ويستمر طوال شهر أغسطس أيام الأحد، الاثنين، الثلاثاء والأربعاء من الساعة 4:00 مساء حتى 8:00 مساء”.

ويأتي عرض هذا المطعم وسط معدلات تطعيم منخفضة في بغداد، ومدن أخرى بالبلاد فيما شهد العراق طفرة مقلقة مؤخرا في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وسجل العراق أمس الجمعة أكثر من 9967 إصابة جديدة بالفيروس، و75 حالة وفاة.

المصدر: rudaw.net