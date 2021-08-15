ميسي ينشر فيديو يشكر به جماهير سان جيرمان على الاستقبال الحار في ملعب “حديقة الأمراء”

ميسي ينشر فيديو يشكر به جماهير سان جيرمان على الاستقبال الحار في ملعب “حديقة الأمراء”

فرنسا – نشر الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي انضم مؤخرا لباريس سان جيرمان الفرنسي مقطع فيديو عبر حسابه في “إنستغرام” اليوم الأحد، يشكر به جماهير الفريق الباريسي على استقبالهم المهيب له.

ويظهر الفيديو الحفاوة الكبيرة التي حظي بها ميسي في “حديقة الأمراء” معقل نادي باريس سان جيرمان، وأرفق النجم الأرجنتيني الفيديو بكلمة شكرا.

وحظي الفيديو على أكثر من 20 مليون مشاهدة بعد أقل من 6 ساعات على نشره عبر حساب ميسي في “إنستغرام”، الذي يتابعه أكثر من ربع مليار شخص حول العالم.

وقدم نادي باريس سان جيرمان نجومه الخمسة الجدد إلى المشجعين في ملعبه “حديقة الأمراء” قبل مواجهة الضيف ستراسبورغ ضمن الجولة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم أمس السبت.

ودخل الأرجنتيني ليونيل ميسي الملعب إلى جانب الإسباني سيرخيو راموس والحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما والمغربي أشرف حكيمي والهولندي جورجينيو فينالدوم وتحدث الساحر الأرجنتيني إلى المشجعين المتحمسين الذين ملؤوا المدرجات ورحبوا به بحفاوة كبيرة.

ولم يشارك ميسي في المباراة التي حسمها سان جيرمان لمصلحته (4-2)، واكتفى بمتابعتها رفقة زميله البرازيلي نيمار من المدرجات.

وانضم ميسي إلى سان جيرمان الأسبوع الماضي بعقد لمدة عامين مع وجود بند يسمح بالتمديد لعام إضافي، بعدما أعلن برشلونة أنه لا يستطيع تحمل الإبقاء على هدافه التاريخي بسبب قواعد اللعب النظيف المالي الخاصة برابطة الدوري الإسباني.

المصدر: RT