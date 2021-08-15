ليبيا- شدد عضو مجلس النواب عبد السلام نصية على عدم إمكانية قيام حكومة الوحدة الوطنية بتخصيص أموال من خارج الميزانية العامة للدولة لعام 2021.

ووصف نصية هذا الأمر في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تابعتها صحيفة المرصد بجريمة بحق حسابات الدولة لا سيما حساب الاحتياطي في إشارة منه إلى قيام حكومة الوحدة الوطنية بتخصيص مبالغ لمبادرة الزواج.

وتابع نصية أنه بانتظار رد محافظ المصرف المركزي الذي عود الليبيين كما في السابق عندما كان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج يخصص أموالا خارج الترتيبات المالية.