ليبيا – كشفت البعثة الديبلوماسية النيجيرية بطرابلس عن مساعٍ لإجلاء 100 نيجيري تقطعت بهم السبل في ليبيا، فضلًا عن إجلاء ذات العدد خلال الأيام الـ10 المقبلة.

ووفقًا لما ورد في وكالة الأنباء النيجيرية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، فقد أشار القائم بالأعمال في السفارة النيجيرية في ليبيا كبيرو موسى إلى إرسال هؤلاء عبر مطار نامدي أزيكيوي الدولي، ومن بينهم ضحايا الاتجار بالبشر والمعتقلين في السجون الليبية لارتكابهم جرائم الهجرة غير الشرعية.

وأضاف موسى: إن من بين من سيتم إعادتهم لبلادهم رجال ونساء وأطفال، بعضهم تم أسرهم من قبل تنظيم “داعش” الإرهابي لعدة سنوات حتى قتل خاطفيهم. مشددًا في ذات الوقت بالتعاون الذي لمسه من الجانب الليبي بهدف تحقيق عودة هؤلاء إإلى ديارهم.

ترجمة المرصد – خاص