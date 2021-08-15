بروكسل – أظهرت بيانات رسمية، امس تراجع الفائض التجاري السلعي لمنطقة اليورو (19 دولة) بنسبة 9.5 بالمئة على أساس سنوي، إلى 18.1 مليار يورو في يونيو/حزيران 2021، من 20 مليارا قبل عام، جراء نمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات.

لكن الفائض سجل نموا قويا بنسبة 141 بالمئة على أساس شهري، من 7.5 مليارات يورو في مايو/ أيار الماضي، وفق أحدث بيانات لمكتب الإحصاءات الأوروبي “يوروستات”.

وفقا للبيانات الجديدة، ارتفعت صادرات التكتل إلى باقي العالم، بنسبة 23.8 بالمئة إلى 209.9 مليارات يورو في يونيو 2021، على أساس سنوي.

وبلغت صادرات منطقة اليورو إلى العالم 169.6 مليار يورو في يونيو 2020، الشهر الذي شهد تدابير واسعة النطاق لمواجهة تفشي جائحة كورونا.

وقال “يوروستات” إن منطقة اليورو استوردت سلعا بمقدار 191.8 مليار يورو في يونيو 2021، بزيادة 28.2 بالمئة من 149.6 مليارا في يونيو 2020.

وفي المحصلة، بلغ الفائض السلعي للمنطقة 18.1 مليار يورو في يونيو 2021، انخفاضا من 20 مليارا خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وأظهرت البيانات ارتفاع التجارة البينية لدول التكتل الـ19 إلى 188 مليار يورو في يونيو 2021، بزيادة 24.6 بالمئة مقارنة بيونيو 2020.

وأفاد “يوروستات” أن التكتل سجل فائضا تجاريا بمقدار 102.4 مليار يورو في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بزيادة 19 بالمئة من 86 مليارا فائض الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغت صادرات منطقة اليورو إلى العالم حوالي تريليون و172 مليار يورو في الفترة من يناير حتى يونيو 2021، ارتفاعا من تريليون و70 مليارا في الفترة المقابلة من عام 2020.

الأناضول