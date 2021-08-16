“أرامكو” تتطلع لجمع 17 مليار دولار على الأقل من بيع حصة في خط أنابيب غاز

“أرامكو” تتطلع لجمع 17 مليار دولار على الأقل من بيع حصة في خط أنابيب غاز

السعودية – أفادت مصادر، بحسب ما ذكرته وكالة “رويترز”، بأن شركة النفط السعودية “أرامكو” تتطلع لجمع 17 مليار دولار على الأقل من بيع حصة في خط أنابيب غاز.

ووفقا للمصادر فإن الحديث يجري عن بيع حصة أقلية كبيرة تملكها “أرامكو” في خطوط أنابيب الغاز تابعة لها.

وقالت المصادر إن أرامكو تواصلت مع مقدمي العطاءات المحتملين، بما في ذلك صناديق الاستثمار المباشر والبنية التحتية في أمريكا الشمالية، وكذلك الصناديق المدعومة من الدولة في الصين وكوريا الجنوبية، من خلال مستشاريها قبل بدء عملية البيع الرسمية في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

وذكر أحد المصادر أن حجم الصفقة قد يتجاوز 20 مليار دولار.

المصدر: رويترز