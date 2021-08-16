روسيا – صرح المدير العام لشركة الطيران الروسية “بوبيدا” أندريه كالميكوف، بأن الشركة التي تدخل في مجموعة “أيروفلوت” رفضت عقودا مؤكدة مع “بوينغ” لشراء 20 طائرة من طراز 737 ماكس.

وقال المسؤول للصحفيين اليوم الاثنين: “نعم، لقد ألغينا عقودا مؤكدة لشراء 20 طائرة “بوينغ 737 ماكس” بدون أن ندفع غرامات”.

وتم تعليق طيران طائرات “بوينغ” من الطراز “737 ماكس” في الولايات المتحدة والعديد من دول العالم في 2019 بعد تحطم طائرتين من هذا الطراز، وفي أكتوبر 2019، كشفت مجموعة من الخبراء الدوليين JATR عن عيوب كبيرة في اعتماد الطائرة.

وفي نوفمبر 2020، رفعت الولايات المتحدى الحظر المفروض على طائرة “بوينغ 737 ماكس” وبعد ذلك أعادت بعض الدول فتح مجال الطيران لهذا الطراز.

وفيما يتعلق بروسيا، قال رئيس شركة بوينغ لروسيا ورابطة الدول المستقلة سيرغي كرافشينكو في يوليو الماضي، إنه من المتوقع أن يتم اعتماد الطراز “737 ماكس” وتشغيله في روسيا في الأشهر المقبلة.

المصدر: نوفوستي