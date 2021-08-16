روسيا – أعلن المكتب الصحفي لجامعة إيركوتسك الوطنية للبحوث التقنية أن علماء الاثار الروس اكتشفوا في جنوب شرق سايان في بورياتيا أكثر من 30 قبرا قديما تعود للعصر البرونزي المتأخر.

وجاء في بيان المكتب، “اكتشف علماء الآثار خلال عمليات الحفر في منطقة أوكينسك في بورياتيا، أكثر من 30 مبنى للطقوس وأقدم مقبرة في جنوب شرق سايان تعود للعصر البرونزي المتأخر”.

ويوضح خبراء الجامعة، هذه القبور لم تكن في حفر الدفن التقليدية، بل فوق سطح الأرض تحت كومة أحجار محاطة بسور دائري. واكتشفت بجانب الشخص المدفون أحجار حمراء وصفراء. وهذا الاكتشاف وفقا للعلماء الروس له معنى مقدس.

وتختلف هذه القبور عن القبور التي اكتشفت سابقا في منطقة بحيرة بايكال الروسية، حيث أن الرأس موجهة في اتجاه الجنوب الشرقي. وكان علماء الآثار قد عثروا سابقا على قبور مماثلة في منطقة خوبسوغول في شمال منغوليا ولكن الرأس فيها في اتجاه الشمال الغربي.

ويشير العلماء، إلى أن العظام بحالة سيئة، لذلك من الصعب تحديد جنس المتوفي. ولكن اتضح أنه مراهق. وقد أعطيت عينات من الرفات إلى العالم الكندي أنجاي ويبير الذي سيجري تحليلا بالكربون المشع في جامعة اكسفورد لتحديد عمر هذا الاكتشاف.

واكتشف علماء الآثار في هذه المنطقة 34 كومة حجرية (قبور جوفاء) قطر كل منها 4-6 أمتار، بعضها تضرر بنتيجة استخدام السكان المحليين قطعا من أحجارها لبناء منازلهم.

المصدر: نوفوستي