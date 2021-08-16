ليبيا – طالب رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري كلًا من المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء ووزارة الخارجية بتشكيل لجنة لحصر المنظمات الأجنبية التي تعبث في أنحاء البلاد شرقًا وغربًا وجنوبًا.

الحراري أوضح بحسب الموقع الرسمي التابع للمجلس بأنها تسعي لزعزعة الاستقرار والدخول في المجتمع المحلي عبر ما يسمي بتقديم الدعم للسلطات المحلية.

ووجه رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب جهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الداخلي بضرورة التركيز على عمل هذه المنظمات وأذونات تراخيصها داخل ليبيا وتنظيم عملها بما يتماشى مع الأمن القومي الوطني.

كما حث كل المؤسسات والبلديات بعدم التعامل مع هذه المنظمات إلا بعد الرجوع لجهات الاختصاص.