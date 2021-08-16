ليبيا – باشر الفريق الفني المكلف من وزير الاقتصاد و التجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج تنفيذ مهامه في متابعة السوق المحلي والقيام بزيارة عدد من المطاحن والمصانع ،وذلك في إطار خطة الوزارة بمتابعة السوق المحلي ومراقبة أسعار السلع وجودة الخدمات.

جولة الفريق تضمنت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة زيارة سوق توزيع السلع بمنطقة الكريمية؛ للوقوف على مواقع تخزين السلع وطرق المناولة وإجراءات التراخيص، وسداد الضرائب الخاصة بالمحال التجارية والعاملين بها.

كما قام الفريق بزيارة مطاحن جنوب طرابلس لإنتاج الدقيق ومصنع المروج للعصائر؛ وذلك للاطلاع على سير العمل والقدرات الإنتاجية ومدى التزام الإدارة والعاملين بالاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة.

يُشار أن وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج قام بتكليف فريق فني برئاسة مدير إدارة الشؤون التجارية بالوزارة، وعضوية مدير إدارة الدراسات والإصلاحات الاقتصادية، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، وعضو عن الحرس البلدي والمجلس المحلي ببلدية السواني بن أدم حيث يتولى الفريق تنفيذ زيارات ميدانية لمتابعة السوق المحلي وانسياب السلع ومراقبة الأسعار ومستوى جودة الخدمات، والوقوف على سير العمل بالمطاحن والمصانع المنتجة للسلع الغذائية.

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