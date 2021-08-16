العراق – علقت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، على معلومات بشأن توجيه الدعوة للرئيس السوري بشار الأسد لحضور قمة دول الجوار في بغداد.

وذكرت في بيان صحفي: “تداولت بعض وسائل الإعلام، أن الحكومة العراقية قدمت دعوة للحكومة السورية، للمشاركة في اجتماع القمة لدول الجوار والمزمع عقده في نهاية الشهر الجاري في بغداد”.

وأضافت أن “الحكومة العراقية تؤكد أنها غير معنية بهذه الدعوة، وأن الدعوات الرسمية ترسل برسالة رسمية وباسم دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي، ولا يحق لأي طرف آخر أن يقدم الدعوة باسم الحكومة العراقية لذا اقتضى التوضيح”.

يذكر أن مصدرا عراقيا كشف الأسبوع الماضي لـRT عدم دعوة الحكومة العراقية للرئيس السوري بشار الأسد لحضور قمة قادة دول الجوار.

المصدر: RT