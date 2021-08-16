كندا – توج الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثانيا عالميا بلقب بطولة تورنتو الكندية للأساتذة بكرة المضرب بعد فوزه في النهائي يوم الأحد على الأمريكي رايلي أوبيلكا بمجموعتين نظيفتين.

وتمكن مدفيديف من الفوز في نهائي البطولة البالغ مجموع جوائزها 2.8 مليون دولار، بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 6-4 و6-3، خلال ساعة واحدة و25 دقيقة.

وهذا اللقب هو الـ12 للنجم الروسي خلال مسيرته، والثالث هذا العام، والرابع في بطولات الماسترز ذات الـ1000 نقطة.

ومدفيديف هو أول لاعب روسي يحرز لقب بطولة تورنتو منذ عام 2000 عندما توج بلقبها نجم التنس الروسي المعتزل مارات سافين.

المصدر: rsport.ria.ru