ليبيا – استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد ويليام بيرنز مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة والسفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين لبحث المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك من بينه الأزمة الليبية.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية أكد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية حرص الولايات المتحدة على التنسيق المستمر مع مصر إزاء التحديات المختلفة، لاسيما في ضوء تطورات الأوضاع بمنطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط والقارة الأفريقية، مثمناً في هذا الإطار قيادة السيسي لجهود تدعيم الأمن والاستقرار إقليمياً، الأمر الذي رسخ من دور مصر كمحور اتزان للأمن الإقليمي بأسره.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً على مستوى التوترات بمنطقة شرق المتوسط، إلى جانب تطورات الأوضاع في أفغانستان، فضلاً عن مستجدات كلٍ من القضية الفلسطينية وملف سد النهضة، وكذا الأزمة في ليبيا.