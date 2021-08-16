العراق – طالب قائم مقام قضاء سنجار في العراق محما خليل علي آغا المرجعيات الدينية والحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بـ”وقف الإبادة المستمرة وتحريم دم الأقليات وخاصة الإيزيديين”.

وقال في ذكرى الإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم “داعش” الإرهابي بحق قرية كوجو عام 2014: “يجب وقف الإبادة المستمرة، وتحريم دم الأقليات وخاصة الإيزيديين من قبل المرجعيات الدينية والحكومة الاتحادية والمحلية، ليطمئن المكون الديني الإيزيدي والأقليات العراقية بأنهم لن يتعرضوا لإبادة مستقبلية”.

وأضاف أن “الإبادة الجماعية التي وقعت قبل 7 سنوات بحق أهالي هذه القرية يعد رمزا للجرح العميق الذي ما زال ينزف بجسد الديانة الإيزيدية، حيث تم إبادتها من قبل عصابات داعش بعد قتل الرجال والشيوخ والنساء كبار السن وسبي ما تبقى من النساء”.

وتابع: “هذا الجرح العميق يمثل رمزا للإبادة الجماعية في سنجار، التي ما زالت تنزف دما مع استمرار الإبادة التي تمارس ضد أهلها لحد هذه اللحظة”.

المصدر: RT