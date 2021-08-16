ليبيا- صدر عن مجلس الدولة الاستشاري بيان بشأن مخرجات اجتماع لجنة الـ10 العسكرية الذي احتضنته مدينة سرت يومي الـ13 والـ14 من أغسطس الجاري.

البيان الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه بارك الجهود المبذولة من قبل اللجنة وفق اختصاصها لوقف إطلاق النار وفتح الطريق الساحلي وإزالة الألغام وإخراج المرتزقة مؤكدا ضرورة التزامها باختصاصها والنأي بنفسها عن الحديث في الشأن السياسي أو الاتفاقيات الدولية المحفوظة.

وتابع البيان إن الاتفاقيات محفوظة طبقا لخارطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي الذي أنتج المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية مشددا على أن الاتفاقيات الأمنية والحدودية التي أبرمها فائز السراج مع تركيا كانت تعبيرًا عن ما وصفها بـ”إرادة الدولة الليبية ومن السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل” على حد زعمه .

وإدعى المجلس الذي يرأسه القيادي بجماعة الاخوان خالد المشري البيان أن هذه الاتفاقيات التي وقعها السراج مع تركيا محصنة من المساس بها وفق مخرجات الحوار السياسي ويسري ذلك إلى حين وجود سلطة تنفيذية وتشريعية منتخبة، مجددًا التأكيد على وجوب التزام أعضاء اللجنة بما تم تكليفهم به من اختصاصات لكي لا يصبحوا أداة لطرف سياسي وتترك مسؤوليتها المباشرة وواجبها الوطني.