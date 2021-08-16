ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم بالكور عقد لجنة المالية بالمجلس اجتماعا في طرابلس حول مشروع قانون الميزانية ومدى ملاءمته للأوضاع الاقتصادية.

بالكور أوضح في تصريحات صحفية لمنصة فواصل الإعلامية طالعتها صحيفة المرصد أن الاجتماس تدارس الجوانب الفنية والقانونية للمشروع بهدف إحالة التوصيات التي تم التوصل إليها إلى مجلس النواب مطالبا بضرورة اعتماد قمية منطقية للميزانية يمكن أن يستوعبها الاقتصاد.

وأضاف بالكور إن مقترح الميزانية بمبلغ 111 مليارا كبير جدا ولا يستوعبه الاقتصاد وسيؤدي إلى تضخم كبير وفقدان الدينار جزء كبير من قيمته مبينا أن حكومة الوحدة الوطنية فاجأت مجلس النواب بالمقترح الجديد ما يحتم الدفع باتجاه ما هو متوسط في حدود الـ 85 مليار دينار.

وتابع بالكور إن هذه الحكومة قامت بزيادة الميزانية في 3 أبواب هي المرتبات والتسييرية والطوارئ والأخير مرفوض من قبل النواب لزيادة نحو ملياري دينار فيه مع التساؤل حول باب التسييرية وتخصيص مبالغ لسداد ديون وزارة الدفاع بقيمة 5 مليارات والصحة بقيمة مليار دينار دون غيرها من الوزارات.

وبالانتقال إلى موضوع قانون الانتخابات أشار بالكور إنه لا توجد علاقة بينه وتمرير الميزانية مؤكدا تحفظ بعض النواب على إقرار الأخيرة من دون توحيد المناصب السيادية التي تعد مسألة يتشاور فيها مجلس النواب مع مجلس الدولة الاستشاري.