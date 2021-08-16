الولايات المتحدة – أكد وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، في مقابلة تلفزيونية إن على الجيش الأمريكي التدخل لاستعادة العاصمة الأفغانية كابل من سيطرة طالبان باستخدام “القوة الجوية الأمريكية”.

وقال بومبيو خلال ظهوره في برنامج “فوكس نيوز صنداي”، أمس الأحد، “آمل أن تستخدم إدارة الرئيس جو بايدن الطيران.. يجب عليهم سحق طالبان الذين يحيطون بكابل.. يجب أن نفعل ذلك بمساعدة القوات الجوية الأمريكية، ويجب أن نضغط عليهم ونلحق الأذى بهم ولا نتوسل إليهم لتجنيب أرواح الأمريكيين”.

وتابع بومبيو إن “كل رئيس يواجه التحديات، لكن هذا الرئيس (بايدن) واجه تحديا في أفغانستان وفشل.. لقد فشل تماما في حماية الشعب الأمريكي من هذا التحدي”.

وأضاف بومبيو “لو كنت لا أزال وزيرا للخارجية مع قائد أعلى مثل الرئيس السابق دونالد ترامب، لكانت طالبان قد فهمت أن هناك تكاليف حقيقية يجب دفعها إذا كانت هناك مؤامرات ضد أمريكا. تعلم قاسم سليماني هذا الدرس، وكانت طالبان ستتعلمه أيضا”.

المصدر: RT