تحطم طائرة عسكرية أفغانية جنوبي أوزبكستان

أوزبكستان – أكدت وزارة الدفاع الأوزبكية صحة التقارير حول تحطم طائرة عسكرية أفغانية في جنوب أوزبكستان أمس الأحد.

وقال متحدث باسم الوزارة في تصريح لوكالة “تاس”: “بالفعل، تحطمت يوم أمس طائرة تابعة للقوات الجوية الأفغانية في ولاية صرخنداريا في أوزبكستان، وتجري الآن دراسة تفاصيل الحادث، وسيتم تقديم معلومات عن ذلك لاحقا”.

جاء ذلك بعد أن ذكر موقع Gazeta.uz أن الطائرة التي تحمل شارة سلاح الجو الأفغاني تحطمت في منطقة شيرآباد بولاة صرخنداريا مساء أمس الأحد.

وانتشرت في منصات التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو تظهر أجزاء من الطائرة المحطمة ومصابا واحدا على الأقل.

وأكد مصدر محلي لـ Gazeta.uz أن جنديين أفغانيين نقلا إلى المستشفى في فرع مدينة ترمذ للمركز العلمي الجمهوري للمساعدات الطبية الطارئة.

وحسب معلومات غير مؤكدة، فقد تمكن من كانوا على متن الطائرة من القفز بالمظلات.

المصدر: Gazeta.uz