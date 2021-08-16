الصين – أطلقت حاملة الطائرات الصينية “شاندونغ” خط إنتاج خاصا بها للملابس حيث تحاول بكين زيادة شعبية الجيش بين الشباب على وجه التحديد.

وينتج هذا الخط القمصان، والسترات، والمعاطف، وملابس كرة السلة وغيرها الكثير، حيث كشف المسؤولون عن المجموعة خلال جلسة تصوير بأسلوب “موضة الشارع” حسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وتجمع هذه الأزياء بين ملابس العمل والعناصر غير الرسمية التي تحمل رسومات كرتونية، فعلى سبيل المثال، هناك قميص واحد مطبوع عليه صورة “الباندا الروبوتية”.

وجاء في إعلان منشور بموقع تابع للجيش الصيني اعتبر أن ارتداء هذه الملابس بمثابة “بيان وطني”: أن “الشغف هو حب حاملة الطائرات.. إنه حب موقع المعركة”.

وذكر البيان أن هذه الملابس تتيح للذين يعملون على متن “شاندونغ” إظهار فخرهم للعالم.

وحسب تقارير، صممت شركة “غلوري ميد” مؤخرا منتجات ذات طابع أكثر شبابا، لجذب اهتمام الجمهور بالثقافة البحرية، والسماح لهم بالشعور بالطاقة الإيجابية التي جلبتها حاملة الطائرات إلى البلاد.

وجاء إنتاج هذا الخط استفادة من شهرة “شاندونغ” وهي أول حاملة طائرات مصممة ومصنعة محليا في البلاد.

وفي وقت سابق من هذا العام روجت البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي لشاندونج في مقطع فيديو مدته 3 دقائق ونصف أظهر قدرات الحاملة.

المصدر: وسائل إعلام صينية