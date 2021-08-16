مصر – أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، تفاصيل قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون، والتي ستقام خلال يناير 2022، بعد تأجيلها لمدة عام بسبب جائحة كورونا.

ومن المقرر أن تقام قرعة أمم إفريقيا غدا الثلاثاء، الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة في قصر المؤتمرات في ياوندي.

وكشف “الكاف” عبر موقعه الرسمي، أنه سيتم وضع المنتخبات الـ24 المتأهلة في 4 أوعية يضم كل منها 6 منتخبات، مشيرا إلى أن تحديد التصنيف جاء بناء على تصنيف التحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الذي صدر في 12 أغسطس 2021 (الترتيب الأخير الذي صدر قبل تاريخ سحب القرعة).

وجاء التصنيف على النحو التالي:

المستوى الأول: الكاميرون – الجزائر – السنغال – تونس – المغرب – نيجيريا.

المستوى الثاني: مصر – غانا – كوت ديفوار – مالي – بوركينا فاسو – غينيا.

المستوى الثالث: كاب فيردي – الغابون – موريتانيا – سيراليون – زيمبابوي – غينيا بيساو.

المستوى الرابع: مالاوي – السودان – غينيا الإستوائية – جزر القمر – إثيوبيا – غاميا.

وسيتم وضع المنتخبات الـ4 الأولى في الوعاء 1 جنبا إلى جنب مع المضيفة، الكاميرون وحامل اللقب الجزائر، سيتم تخصيص الفرق الـ18 المتبقية للأوعية الـ3 المتبقية (2 و 3 و4) حسب ترتيبها تنازليا، وستقسم 24 منتخبا إلى 6 مجموعات بالقرعة ووفقا لموقع المنتخبات في تصنيف الـ”فيفا”.

ما يعني أن منتخب مصر يمكنه أن يقع في مجموعة واحدة مع نظيره الجزائري حامل اللقب.

وجاء المنتخب المصري وفقا لتصنيف “فيفا” الجديد في المركز الـ45 عالميا والسادس بين المنتخبات الإفريقية.

بينما حافظ منتخب السنغال على صدارة قائمة المنتخبات الإفريقية في تصنيف الـ”فيفا”، في المركز الـ21 عالميا، يليه كل من تونس (28)، الجزائر (30)، المغرب (32)، نيجيريا (34)، مصر (46)، ومن ثم غانا والكاميرون في المركزين 52 و54 على الترتيب.

وسيشارك منتخب مصر في البطولة القارية للمرة 25 في تاريخه، ويحمل الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 7 ألقاب، فيما سيدافع منتخب الجزائر عن اللقب الذي توج به في مصر عام 2019.

المصدر: وكالات