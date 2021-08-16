تونس – اندلع ظهر امس الأحد حريقان بالأحراج المحاذية لغابات بني مطير والطريق الوطنية 17 الرابطة بين ولاية جندوبة في أقصى الشمال الغربي، وطبرقة عبر فرنانة وعين دراهم.

وقالت وسائل إعلام تونسية إن وحدات الحماية المدنية وأعوان الغابات والتطهير تدخلوا لمنع انتشار النيران ووصولها إلى غابات بني مطير.

وأضافت أن التدخلات تجري أيضا عبر طائرتين مروحيتين للمشاركة في إخماد النيران بسبب صعوبة التضاريس ووعورة المسالك التي حالت دون تدخل المشاركين في عملية الإطفاء.

واضطرت السلطات لغلق الطريق الوطنية 17 إلى حين إخماد النيران وذلك بسبب كثافة النيران والدخان المتصاعد وخطورة الوضع على مستعملي الطريق.

المصدر: وسائل إعلام تونسية