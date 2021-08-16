ليبيا – أكد مدير مكتب الإعلام بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي صلاح الساعدي تلقيهم أخبارًا تفيد بأن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة والنائب العام ووزارة الموارد المائية وعددًا من حكماء وأعيان المنطقة تواصلوا مع ابنة عبد الله السنوسي؛ لإيجاد حل توافقي وسلمي.

الساعدي وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين اليوم الأحد، قال: إن هناك معلومات تؤكد بأن قبيلة المقارحة لا توافق على هذه التصرفات وتستهجنها.

وأشار إلى أن هناك توقعات بوجود حلول خلال الساعات القادمة، والجميع يحاول عدم حدوث صدام مسلح.