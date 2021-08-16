السودان – نفى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن تكون بلاده جمدت الاتفاق مع موسكو حول قاعدة بحرية روسية على ساحل السودان على البحر الأحمر.

وقال إنه “كاتفاق مثل سائر الاتفاقيات يحتاج إلى إجازة المؤسسات وهذا مما يوضح أن الاتفاق يسير في عملية متابعة الإجراءات بخصوص هذه الاتفاقية”.

وصادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نوفمبر 2020 على اتفاق ينص على إقامة مركز إمداد مادي تقني للقوات البحرية الروسية على ساحل البحر الأحمر في السودان يستوعب 300 جندي وموظف ولا يمكن أن يحتضن بشكل متزامن أكثر من 4 قطع بحرية.

وفي الأول من يونيو الماضي أعلن رئيس الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، عن إعادة النظر في الاتفاق الموقع بين روسيا والسودان حول المركز المذكور.

المصدر: “سونا” + وكالات