إسبانيا – أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، تمديد عقد حارس مرماه البلجيكي تيبو كورتوا، حتى العام 2026.

وقال النادي الملكي في بيان: “توصل نادي ريال مدريد وتيبو كورتوا إلى اتفاق لتمديد عقد اللاعب الذي سيبقى مرتبطا بالنادي لمدة خمسة مواسم مقبلة حتى 30 يونيو 2026”.

وكان كورتوا، الذي انضم إلى ريال مدريد في صيف 2018 قادما من تشيلسي، يرتبط مع الريال بعقد حتى 30 يونيو 2024، ولكن مع التمديد وصل إلى 2026.

ويقدم كورتوا البالغ عمره 29 عاما، مستويات رائعة منذ انضمامه للريال، وساهم في فوزه بثلاث بطولات حتى الآن، الدوري الإسباني، كأس السوبر الإسباني، وكأس العالم للأندية.

يذكر أن الريال، استهل الموسم الجديد بفوز مريح ومقنع على ديبورتيفو ألافيس، بنتيجة 4-2، في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

المصدر: realmadridfra