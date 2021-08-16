ليبيا – قام رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك أمس الأحد رفقة المختصين بالديوان بمتابعة ميدانية لأحد أهم المرافق الاستراتيجية والمتمثلة في شركة الليبية للحديد والصلب بمصراتة، وتمت المتابعة بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالشركة.

ديوان المحاسبة أفاد عبر مكتبه الإعلامي أنه تم خلال المتابعة مناقشة أهم القضايا الإدارية والمالية المتعلقة بالشركة، والتي يقع ضمن سلم أولوياتها موضوع إقفال الحسابات الختامية وإعداد المراكز المالية للشركة، حيث شدد رئيس الديوان على أهمية التسريع في إجراءات الإعداد للوصول إلى قوائم مالية معتمدة ومحدثة، وتعكس حقيقة نشاط الشركة واعتبار نهاية العام 2021 هدف لهذا الإعداد.

كما تمت مناقشة المشاكل والصعوبات المتعلقة بتأخر فتح الاعتمادات المستندية وتأثيرها على نشاط الشركة، علاوة على الآثار السلبية لتصدير الخردة على الصناعة المحلية.

وأكد شكشك على أنه سيتواصل مع وزارة الاقتصاد لمعالجة هذا الموضوع، بحيث لا تكون المعالجة جزئية، وإنما يجب أن تدرج ضمن إطار عام يحقق الموازنة بين الصناعة المحلية والسياسة الاقتصادية من حيث التصدير أو الاستيراد.

ومن جهة أخرى تناولت المتابعة ملف محطة الكهرباء الخاصة بالشركة وحاجتها الماسة إلى الصيانة.

وأشار رئيس الديوان إلى التقاعس الشديد في القيام بالصيانة المطلوبة والتي يمكن أن تسهم في دخول 300 ميجا على الشبكة، مشددًا على أهمية أن تأخذ الشركة زمام المبادرة في إجراء هذه الصيانة، بصرف النظر عن المعني بإجرائها، ولكن في ذات الوقت فإن ذلك لن يعفي المقصرين في أداء واجبهم من المساءلة القانونية.

كما شملت المتابعة زيارة المحطة البحرية التابعة للشركة والمزمع افتتاحها أواخر الشهر القادم، حيث أشاد رئيس الديوان بهذا المرفق الحيوي الهام وإلى التجربة المتميزة التي شرعت فيها الشركة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، والذي سيتولى إدارة وتشغيل المحطة.

واختتم رئيس ديوان المحاسبة هذه المتابعة بكلمة شكر فيها الشركة العامة للحديد والصلب على مساهمتها الاجتماعية القيمة من خلال مصنع الأكسجين التابع للشركة، والذي ساهم في توفير هذه المادة للمصابين بجائحة كورونا، مشددًا في ذات الوقت على العمل المتواصل لافتتاح المصنع الثاني أواخر هذا الشهر الجاري.

يُشار إلى أن متابعة رئيس ديوان المحاسبة قد شملت الاجتماع والتحاور مع الموظفين المعتصمين أمام مقر الشركة؛ حيث تم الاستماع إلى مطالبهم وملاحظاتهم، ووعد بالإجراء العاجل لبحث كل المسائل المطروحة من قبل فريق رقابي سيخصصه لهذا الغرض، إذ إن دور ديوان المحاسبة لا ينتهي برصد الملاحظة أو إحالتها وإنما واجبه المهني والوطني قبل كل شيء يحتم على الديوان السعي الجاد لإحداث الفارق الإيجابي، من خلال دعم أي جهد يهدف إلى النهوض بهذا الوطن.

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