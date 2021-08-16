أفغانستان – اكد زامير كابولوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان، إن استيلاء طالبان على السلطة، لم يكن انتقالا للسلطة في أفغانستان وفق اتفاقات معينة، بل نتيجة فشل واشنطن في هذه الدولة.

ولدى تعليقه على التلميحات بأن انتقال السلطة في أفغانستان كان نتيجة بعض الاتفاقات، أشار كابولوف إلى أن من يروج لمثل هذه الأفكار يحاول بطريقة ما تبرير فشل الأمريكيين في أفغانستان، وتصوير ما جرى بأنه كان مخططا بشكل مسبق.

وذكر كابلوف، الذي يشغل أيضا منصب مدير إدارة آسيا الثانية في الخارجية الروسية، أن استيلاء طالبان على العاصمة الأفغانية كابل كان مفاجأة.

وأضاف الدبلوماسي الروسي، في حديث إذاعي: “إلى حد ما، نعم، لقد كانت مفاجأة، لأننا انطلقنا من فهم أن الجيش الأفغاني، مهما كانت التطورات، سيظل يقاوم لبعض الوقت”.

المصدر: نوفوستي