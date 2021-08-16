بولندا – بلغت مبيعات مزاد “فخر بولندا” للخيل العربية الأصيلة هذا العام نحو 1.6 مليون يورو، وبلغ عدد الخيول المباعة 12 خيلا من جملة 16 خيلا تم عرضها في المزاد.

ويعد المزاد من أشهر وأعرق المزادات العالمية في بيع الخيل العربية الأصيلة المنتجة في بولندا.

وأقيمت النسخة الـ52 من المزاد البولندي للخيول العربية الأصيلة “فخر بولندا” نهاية الأسبوع الماضي، وشهد المزاد مشاركة قياسية، حيث حضر المزاد هذا العام أكثر من 50 مهتما بالخيول العربية من 29 دولة في العالم.

وجاءت أعلى الأسعار من بيع الخيل “أكواتور” إلى مشتر من السعودية بسعر 450 ألف يورو، والفرس “أماندوريسا” لمشتر من قطر بنفس السعر أيضا (450 ألف يورو).

المصدر: “تاس”