ليبيا – وصفت عضو ملتقى الحوار السياسي فاطمة الزهراء لنقي بيان اللجنة العسكرية 5+5 الذي تطالب فيه ملتقى الحوار السياسي بالابتعاد عن المصالح الضيقة وتغليب مصلحة الوطن لاعتماد القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات في موعدها بأنه مهم.

لنقي قالت في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “وإلا فإن ملتقى الحوار السياسي سيكون مسؤولًا عن انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، حان الوقت لربط المسارات ببعضها لتجاوز الانسداد السياسي”.

ولفتت إلى أن الطبقة السياسية في ليبيا أثبتت أنها المسؤولة بالدرجة الأولى عن النزاع في ليبيا، وأنها غير قادرة على تقديم التنازلات وبناء التوافقات واحترام العهود، بل إنها هي أول من ينقلب على المواثيق والعهود لاستدامة مصالحها.