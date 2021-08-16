ليبيا – نعى مجلس النواب اليوم الإثنين عضو المجلس عن دائرة المرج فرج عبد الله إدريس هاشم الذي وافته المنية اثر حادث سير أليم.

مجلس النواب وفي بيان له قال: “ينعى رئيس ديوان مجلس النواب الليبي وكافة العاملين به عضو مجلس النواب عن دائرة المرج فرج عبد الله إدريس هاشم الذي وافته المنية إثر حادث سير أليم، وبهذا المصاب الأليم يتقدم رئيس ديوان مجلس النواب وكافة العاملين بالديوان إلى الشعب الليبي ومجلس النواب رئيسه وأعضائه وأسرة الفقيد بخالص التعازي وأصدق المواساة القلبية، سائلين المولى عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.