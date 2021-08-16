ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي معتز بلعيد، إن تأكيد اللجنة العسكرية الليبية المشتركة على ضرورة خروج المرتزقة وتجميد الاتفاقيات العسكرية، هو مطلب ملح من قبل الليبيين والأطراف الدولية، إلا أن تعنت النظام التركي بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان زاد من الشكوك حول هذه النقطة

بلعيد وفي تصريح لموقع ” العين الإخبارية ” اليوم الأحد أوضح أن التحذير الذي أطلقته اللجنة العسكرية إلى ملتقى الحوار منطقي وضروري جدا في هذا التوقيت، لأن شريحة بعينها من أعضائه يماطلون في اختيار آلية التصويت، لهدف أبعد وهو تأجيل انتخابات ديسمبر.

وأشار إلى أن البنود التي توافقت عليها اللجنة، من إزالة الألغام وتبادل الأسرى يمكن تنفيذها، خاصة وأن “لجنة 5 + 5″، هي أكثر مسار متوافق إلى حد ما.