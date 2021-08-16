ليبيا – أعلن مركز سبها الطبي عن وفاة الطفلة فاطمة أحمد ذات الخمس سنوات بسبب لدغة عقرب من منطقة زويلة.

مركز سبها وفي بيان له السبت قال:” تمكنت ليلة البارحة حشرة العقرب من قبض روح طفلآ آخر وهي الطفلة فاطمة أحمد التي تبلغ من العمر خمسة سنوات من منطقة زويلة حيث سارع جسدها سمها اللعين لساعات ولكن سرعان ما تمكنت هذه الحشرة من قبض روحها في ظل افتقار الترياق الذي له القدرة على محاربة سمها اللعين داخل جسدها”.

وأضاف البيان:”هذه الطفلة كل ذنبها أنها ولدت في الجنوب المهمش ،هذا الجنوب حتى أطفاله اخذو نصيبهم من هذه الدولة المغيبة و البعيدة كل البعد عن معاناتنا”.

وأكد المركز أنه ناشد أكثر من مرة الجهات المختصة بتوفير الأمصال لأطفال الجنوب اللذين اخذو النصيب الأكبر هذا العام في سجل الوفيات بسبب تهميش وغياب الدولة في توفير مصل للذغ العقرب.

وأكد أن كوادر قسم الأطفال بمركز سبها الطبي يقفون اليوم عاجزين أمام إنقاذ حياة أطفال جنوبهم الذي سعت الإدارة عشرات بلى مئات المرات لتوفير مصل العقرب ، مضيفًا :”ولكن اليوم يقف الجميع ليعلنو في هذه اللحظات عن عدم مقدرتهم في توفير المصل الذي بات توفيره حلمآ يتطلع له كل أب فقير وكل أم مذعورة لإنقاذ ابنهم الملذوغ”.

مركز سبها قال إن كلمات أب الطفلة ترددت في صدى ممرات قسم الأطفال قائلاً :”مات ابنتي الوحيد لأني فقير” .