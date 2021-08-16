فرنسا – سقط مهاجم فريق بوردو الفرنسي، صامويل كالو، بشكل مفاجئ مغشيا عليه، خلال مباراة فريقه أمام مضيفه أولمبيك مارسيليا (2-2)، أمس الأحد، ضمن الجولة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وانهار كالو فجأة من حائط الصد في الدقيقة السادسة من زمن اللقاء، أثناء استعداد لاعب مارسيليا ديميتري بايت تنفيذ ركلة حرة، ما أرعب الجماهير والحكم واللاعبين الذين استدعوا الطاقم الطبي.

هرع المسعفون إلى أرضية ملعب “فيلودروم” وسط درجات حرارة شديدة، لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للاعب ونقله على محفة إلى خارج الملعب، لكنه تمكن من النهوض والخروج بمساعدة زملائه، وهو يضع بعض الثلج على رأسه.

واستأنف الدولي النيجيري اللعب لعدة دقائق بعد ذلك، لكنه بدا غير متزن، ليتم استبداله في الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول للمباراة.

وأعادت هذه الحالة للأذهان واقعة سقوط النجم الدنماركي كريستيان إريكسن، خلال مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الفنلندي في الجولة الأولى من دور المجموعات لمنافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، عندما تعرض الدنماركي لأزمة قلبية.

وأنقذت حياة إريكسن في الملعب، بعد استخدام جهاز مزيل الرجفان، وإعادة قلبه للحياة قبل نقله للمستشفى، حيث تعافى بعد خضوعه لعملية جراحية.

المصدر: وكالات