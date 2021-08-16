إسبانيا – أثار ثنائي برشلونة، جيرارد بيكيه وسيرجي روبيرتو الجدل، خلال الفوز على ريال سوسييداد 4-2، أمس الأحد، في الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل اللاعبان الهدف الأول والرابع في المباراة، واحتفلا بتقبيل شعار النادي، وهو ما أثار الشكوك حول إمكانية إشارتهما لرحيل زميلهما السابق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

بينما رأى آخرون أن بيكيه يقصد بإشارته تخفيضه لراتبه، الذي سمح لناديه بقيد لاعبيه الثلاثة الجدد في رابطة “الليغا”.

وكان برشلونة أكد أمس الأحد، في بيان رسمي، أنه تمكن من تسجيل عقود ممفيس ديباي، وإريك غارسيا، وري ماناج في رابطة الدوري الإسباني، بفضل التوصل إلى اتفاق مع جيرارد بيكيه لخفض راتبه بشكل كبير.

يذكر أن ميسي، انضم إلى سان جيرمان الأسبوع الماضي بعقد لمدة عامين مع وجود بند يسمح بالتمديد لعام إضافي، بعدما أعلن برشلونة أنه لا يستطيع تحمل الإبقاء على هدافه التاريخي بسبب قواعد اللعب المالي النظيف الخاصة برابطة الدوري الإسباني.

المصدر: وكالات