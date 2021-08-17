روسيا – أكد نائب رئيس الحكومة الروسية يوري تروتنيف، للصحفيين اليوم، إن أكثر من 50 دولة أكدت مشاركتها في “المنتدى الاقتصادي الشرقي -2021”.

وأضاف تروتنيف، الذي يشغل كذلك منصب مبعوث الرئيس الروسي لدائرة الشرق الأقصى الفيدرالية: “حتى الآن، أكدت 51 دولة على مشاركتها في الفعالية، لكن لا يزال هناك متسع من الوقت لمشاركة دول أخرى”.

وأشار إلى أن المنتدى الأخير، شهد رقما قياسيا في عدد الدول المشاركة 65 دولة، وشدد على أنه من الممكن تحقيق هذا الرقم في العام الجاري. وقال: “سنواصل الدعوة لحضور المنتدى”.

اليوم الثلاثاء، زار تروتنيف مرافق المنتدى بما في ذلك مجمع جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية، وكذلك زار كورنيش الجامعة، حيث يُقام معرض “شارع الشرق الأقصى”. وأعرب عن تقديره للتقدم المحرز في استعدادات فلاديفوستوك لاستقبال هذا المنتدى.

المصدر: نوفوستي