كرواتيا – أعلن المدير الفني لمنتخب كرواتيا، زلاتكو داليتش، قائمة منتخب بلاده استعدادا لخوض مباريات صعبة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 .

وقرر داليتش استبعاد أنتي ريبيتش، مهاجم ميلان، من القائمة، في قرار جاء لمعاقبة اللاعب بسبب الانتقادات التي وجهها لمدربه في الفترة الأخيرة.

وشارك ريبيتش أساسيا في 3 من 4 أصل مباريات خاضها المنتخب الكرواتي خلال نهائيات بطولة “يورو 2020” الأخيرة، والتي خرج فيها بلاده من دور الستة عشر بعد الخسارة أمام إسبانيا.

وفي ما يلي قائمة منتخب كرواتيا:

لحراسة المرمى: ليفاكوفيتش، سلوغا، إيفوشيتش.

لخط الدفاع: فيدا، لوفرين، باريشيتش، دوي تشاليتا-تسار، يورانوفيتش، أوريموفيتش، غافرديول، سكوريتش، سوسا.

لخط الوسط: مودريتش، كوفاشيتش، بروزوفيتش، بازاليتش، فلاشيتش، مورو، إيفانوشيك.

لخط الهجوم: بيريشيتش، كراماريتش، تشولاك، بوديمير، ليفايا، أورشيتش.

وسيخوض منتخب كرواتيا ثلاث مباريات في سبتمبر المقبل، الأولى ضد منتخب روسيا يوم 1 سبتمبر، والثانية أمام سلوفاكيا يوم 4 سبتمبر، ومن ثم يواجه سلوفينيا يوم 7 سبتمبر 2021.

المصدر: وكالات