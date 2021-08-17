الأردن – أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أن تركيا صدقت على اتفاقية التعاون الاقتصادي مع الأردن.

وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في عمان، أنه سيتم تحديد الخطوات لتفعيل الاتفاقية.

وأضاف، أن اتفاقية التعاون الاقتصادي مع تركيا ستفتح آفاقا جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأكد الصفدي تضامن الأردن مع الأشقاء في تركيا في مواجهة الحرائق التي اندلعت فيها.

وبين: “عقدنا اجتماعات موسعة ركزت أساسا على العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها، واتفقنا على أن يقوم المختصون في وزارة الخارجية في البلدين وفي الوزارات المعنية على وضع خارطة طريق لتحديد أولويات التعاون الاقتصادي في المرحلة المقبلة”.

وعلى مستوى العلاقات الثنائية، قال الصفدي نتحدث عن تعاون اقتصادي وتعاون ثقافي وآخر في مجال التعليم، وفي مجال مكافحة كورونا، وكل هذه القضايا ستكون محل بحث موسع خلال زيارة الوزير التركي للأردن، وهناك لقاءات ستتبع بين المسؤولين المعنيين من البلدين.

المصدر: عمون