ليبيا – توجهت أمس الإثنين شاحنة مبردة تحمل على متنها مخصصات فرع المنطقة الشرقية من اللقاح الصيني نوع “Sinopharm” الجرعتين الأولى والثانية تقدر بعدد “567.400 ” ألف جرعة.

أمين مخزن الحلقة الباردة بجهاز الإمداد الطبي الدكتور عبد المنعم العوزي أكد وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لوزاة الصحة، تواصل توزيع اللقاح على الفروع والبلديات تنفيذًا لخطة المركز الوطني لمكافحة الأمراض والجهاز لمنح اللقاح لمستحقيه بالقرب من مقار سكناهم في كل مناطق ليبيا، وبالتنسيق مع الغرفة الأمنية بوزارة الداخلية.

وشدد استلام فرع الوسطى مخصصاته من اللقاح التي تقدر بعدد “257.300” ألف واستلام فرع طرابلس 941.100 ألف من الجرعتين الأولى والثانية.

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