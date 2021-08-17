ليبيا – طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة جميع المؤسسات بالاتفاق مبدئيًا لتخصيص مبالغ وتأسيس شركات تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد.

وشدد الدبيبة في كلمته خلال ندوة حضرها إلى جانب محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير حول دور المصارف والمؤسسات الاستثمارية في تحريك عجلة الاقتصاد تابعتها صحيفة المرصد على وجوب قيام المؤسسات المصرفية العامة والخاصة والصناديق بتمويل تأسيس الشركات الخاصة.

وأكد الدبيبة أهمية تجاوز القانون رقم 1 لخلق استثمارات وفرص عمل وإحداث تنمية، لأن أهم قطاع في الاستثمار هو العقارات، وهو بسيط جدًا حاليًا ويجب أن يشهد انتعاشة منبها لضرورة تشجيع وجود مزيد من شركات التمويل الإيجاري لحل مشاكل الإسكان.

بدوره قال الكبير إنه لا لوم على أحد في عدم توسع القطاع الخاص؛ لأن ليبيا لم يكن فيها هذا القطاع، وكانت جميع القطاعات اشتراكي مع قطاع عام تابع للدولة.