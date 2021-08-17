ليبيا – التقى رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة أمس الإثنين بمدير صندوق إعمار بنغازي ودرنة علي عبدالحفيظ ابحير، وذلك بحضور وزير المواصلات محمد الشهوبي.

مدير الصندوق عرض بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة خطة العمل التي سيعمل وفقها، وكذلك المخصصات المالية اللازمة للعمل، والتي اعتمدها الدبيبة، وأذن له بمباشرة العمل، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة سرعة الإنجاز.

يُشار إلى أن مجلس الوزراء قد أنشأ بقراره رقم 45 لسنة 2021 هذا الصندوق، وخصص له مبلغ مليارًا ونصف مليار دينار ليبي، لإعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحروب وإزالة آثارها بمدينتي بنغازي ودرنة، بما يحقق الأهداف التنموية ويعالج الأضرار بالمباني والبنى التحتية.